Корпоративный фестиваль для семей энергетиков прошёл в Суздале За соревнованиями наблюдала Мария...

Корпоративный фестиваль для семей энергетиков прошёл в СуздалеЗа соревнованиями наблюдала Мария Артес.Эта семья может смело претендовать на звание самой спортивной. Екатерина и Сергей Фроловы полжизни посвятили лыжным гонкам. Их дочь - Ксения - занимается акробатикой. В Суздаль на фестиваль «Папа, мама, я - спортивная семья» приехали только за победой.Сергей Фролов - участник фестиваля:- Семьей участвуем во всех мероприятиях, посвященных семейным соревнованиям. Семейное ГТО по Тверской области были в призерах. Также внутренние соревнования "Мама,папа, я" по филиалам.Улыбки, смех и победный настрой. 268 человек из более чем 20 регионов нашей страны - и все они энергетики, сотрудники компаний «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье», дочерних предприятий, и фонда «Энергия русского духа».Спартакиада - это не только про спорт. Но и про путешествия. Семья Каштановых - из Кирова. Красоты Суздальской земли уже оценили.Екатерина Каштанова - участница фестиваля:- Нам очень понравилось. Он очень такой маленький. Чем-то напоминает наш. Очень красивый своей старинной архитектурой.Открыла турнир двукратная олимпийская чемпионка - Светлана Хоркина. Зарядка плавно перешла в тренировку. Затем - мастер-класс от гуру спортивной гимнастики.Семейный чемпионат - символичное событие, которое энергетики провели в Суздале, в преддверии его 1000-летия.- Суздаль - гостеприимный, доброжелательный и юбилейный в этом году. Мы очень рады тому, что именно здесь и дети, и родители получат новый заряд энергии, получат урок истории, побывают в самом красивом маленьком городе страны. И с хорошими впечатлениями будут возвращаться сюда.Игорь Маковский - генеральный директор ПАО "Россети Центр:- "Папа, Мама я - спортивная семья". Мы его проводим под эгидой, девизом "Энергия русского духа". В прямом и переносном смысле. В прямом, потому что мы - электроэнергетики. В переносном - потому что в здоровом теле - здоровый дух.Еще один гвоздь программы - огромная матрёшка, разрисовать которую может любой желающий.Мария Артес, корреспондент:- Какие соревнования без рекордов! Эта трехметровая матрешка претендует на звание самой высокой в мире. Каждый участник оставляет здесь частичку себя.Достижение было официально зафиксировано - высота матрёшки, вместе с подножкой - три метра, десять сантиметров.Мария Артес, Алексей Ковалев. "Вести-Владимир".