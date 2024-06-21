В ближайший вторник, 25 июня, ряду потребителей на улицах Зелёной и Заречной во Владимире полностью остановят подачу газа.

В ближайший вторник, 25 июня, ряду потребителей на улицах Зелёной и Заречной во Владимире полностью остановят подачу газа. Об этом рассказала горадминистрации.Отключение связано с производством работ на газопроводе низкого давления. Голубого топлива не будет с 9.00 до 16.00.«Филиал АО «Газпром газораспределение Владимир» приносит жителям города извинения за доставленные неудобства», - говорится в сообщении пресс-службы мэрии.