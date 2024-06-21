В субботу, 22 июня, в День памяти и скорби на Горьковской железной дороге состоится межрегиональная тематическая акция «Гудок Памяти».

В субботу, 22 июня, в День памяти и скорби на Горьковской железной дороге состоится межрегиональная тематическая акция «Гудок Памяти». Об этом рассказала пресс-служба компании.В 12.00 по местному времени все локомотивы, находящиеся на станциях и в движении на территории Владимирской, Нижегородской и Кировской областей, а также в Республиках Марий Эл, Чувашия, Татарстан и Удмуртия, подадут звуковой сигнал.«Как отметил начальник Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Сергей Дорофеевский, ровно одну минуту будет подаваться громкий и долгий звуковой сигнал во время следования состава поездов, а также при выполнении маневровых и хозяйственных работ. «Гудок Памяти» прозвучит во всех эксплуатационных локомотивных депо», - говорится в сообщении пресс-службы.Отмечается, что подобная акция уже проходила на железной дороге 9 мая и посвящалась 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.