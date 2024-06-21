Ураган во Владимирской области не только повалил деревья, снес крыши и повредил машины, но и стал причиной проблем в работе энергообъектов. Губернатор региона сообщил в своих соцсетях, что

Ураган во Владимирской области не только повалил деревья, снес крыши и повредил машины, но и стал причиной проблем в работе энергообъектов. Губернатор региона сообщил в своих соцсетях, что не менее чем в 10 городах и районах повреждены объекты электроснабжения. Это в том числе Гусь-Хрустальный, Кольчугинский, Киржачский, Петушинский, Судогодский, Юрьев-Польский районы, город Владимир. Во многих населенных