Принц Уильям проявил джентльменское поведение во время инцидента. Это произошло, когда его теща Кэрол Миддлтон потеряла туфлю во время скачек Royal Ascot.

Принц Уильям проявил джентльменское поведение во время инцидента. Это произошло, когда его теща Кэрол Миддлтон потеряла туфлю во время скачек Royal Ascot.41-летний принц Уэльский и другие члены королевской семьи накануне присутствовали на второй день Royal Ascot на ипподроме в Беркшире. К ним присоединились родители принцессы Уэльской Кейт Миддлтон – Кэрол и Майкл Миддлтоны.Во время прогулки по газону Кэрол потеряла туфлю, когда ее каблук застрял в мягкой земле. Уильям вовремя заметил это и тут же подал теще руку, помогая ей встать.Инцидент вызвал смех у присутствовавших, в том числе у самого принца. После этого Уильям продолжил беседу с родителями супруги и своей кузиной Зарой Тиндалл.Эксперт по языку тела Джуди Джеймс отметила, что близкие отношения Уильяма с Кэрол Миддлтон очевидны. Она предположила, что после потери принцессы Дианы в 1997 году Кэрол стала для принца своего рода второй матерью."Уильям выглядел как школьник в своем цилиндре и, похоже, вызвал у тещи несколько материнских реакций на язык тела. Их близость свидетельствует о том, что они очень спокойная и тесная семейная ячейка", — отметила Джеймс.Аналитики также подчеркнули, что появление Миддлтонов на скачках стало первым после того, как стало известно о болезни Кейт. Эксперты выразили уверенность, что родители принцессы играют важную роль в поддержке ее и принца Уильяма в это трудное время.Помимо короля Карла III и королевы-консорта Камиллы, на Royal Ascot также присутствовали принцесса Анна, Зара Тиндалл с мужем, герцогиня Йоркская Сара Фергюсон с дочерьми, герцог и герцогиня Глостерские, граф и графиня Галифакские, а также принц Эдвард и его супруга Софи.