Старшего оперативника Суздальского ОБЭПа приговорили к сроку за хищение 3 миллионов рублей из...

Старшего оперативника Суздальского ОБЭПа приговорили к сроку за хищение 3 миллионов рублей из служебного сейфаДеньги проходили как вещдок по уголовному делу.Эту историю "Вести" рассказывали в конце прошлого года. Местного предпринимателя обвинили в незаконной банковской деятельности.По версии следователей, директор крупной стройбазы за процент помогал клиентам уводить доходы в тень. Во время оперативных мероприятий у него изъяли 6 миллионов рублей, а спустя полтора года - прямо во время судебного заседания - в пакете с основным вещдоком обнаружилась внушительная недостача.Как выяснилось, половину суммы похитил сотрудник полиции, имевший доступ к сейфу. В ходе следствия он всё вернул, но это не спасло его от наказания. Следующие 3 года он проведет в колонии.