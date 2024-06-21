Котики любимы всеми, и в этом нет ничего удивительного. Их милые мордочки, мягкая шерсть и забавные повадки не могут не вызывать умиления.

Котики любимы всеми, и в этом нет ничего удивительного. Их милые мордочки, мягкая шерсть и забавные повадки не могут не вызывать умиления.Котики прочно вошли в нашу жизнь. Даже в советских фильмах, снятых в эпоху, когда мода на все кошачье еще не была так распространена, эпизодически или даже на главных ролях появлялись усатые-полосатые актеры. Пройдите тест и попробуйте угадать, из какой картины тот или иной пушистый друг.