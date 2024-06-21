Владимирцам рассказали, что такое ботулизм, и как обезопасить себя от этой инфекции В Москве...

Владимирцам рассказали, что такое ботулизм, и как обезопасить себя от этой инфекцииВ Москве зафиксировали массовое заражение ботулизмом после употребления еды из доставки.Помимо столицы, вспышки инфекции возникли и в других регионах. В итоге, по данным Минздрава, госпитализированы около 300 человек, а число отравившихся продолжает расти.В проекте Роспотребнадзора «Здоровое питание» рассказали, что такое ботулизм, чем он опасен, почему возникает, и как обезопасить себя от этой страшной инфекции?Ботулизм - тяжелое заболевание, поражающее центральную нервную систему, и при несвоевременном обращении за помощью заканчивается летальным исходом.Возбудитель ботулизма – грамположительная палочка Clostridium botulinum, выделяющая токсин, поражающий нервную систему человека. Причем высокая температура не действует на палочку, она способна выдерживать кипячение в течение 2–5 часов.Споры ботулизма постоянно находят в воде и почве, откуда они и попадают в продукты, подвергающиеся консервированию и переработке. Поэтому причиной развития опасной инфекции могут стать именно покупные консервы, а также некачественные домашние заготовки.Возбудитель болезни активизируется только при отсутствии доступа к кислороду. Именно поэтому инфекция попадает после употребления герметически закрытых продуктов. Важно отметить, что внешний вид, вкус и запах еды при этом не изменяется. Кроме того, не отмечается и вздутие консервных банок.Как обезопасить себя от ботулизма?1. Не покупайте на рынке и у случайных лиц продукты домашнего консервирования и в герметически закрытых банках, а также продукты домашнего копчения: крупные окорока, рыбу (особенно опасен толстолобик и другие рыбы, обитающие в придонных слоях воды). Из кишечника рыбы при ее неправильной обработке споры легко проникают в толщу мышц.2. Не готовьте в домашних условиях консервы в герметически закрытых банках из грибов, мяса, рыбы, моркови, свеклы, портулака и укропа. Эти продукты трудно отмыть от мелких частичек почвы и спор возбудителей ботулизма.3. Не консервируйте продукты с признаками порчи и гнили.4. Соблюдайте общепринятую технологию приготовления: не уменьшайте количество соли, уксуса, не сокращайте время тепловой обработки.5. Не ешьте консервы из вздувшихся, подозрительных банок.6. При этом важно хранить консервы только в холодильнике или в погребе.7. Отдавать предпочтение стоит маринованию и солению, также необходимо обеспечить доступ воздуха в тару. Перед употреблением в течение 15-20 минут необходимо подвергнуть продукт температурной обработке. Кипячение разрушит токсин, если он образовался в консервах.Важно: к ботулиническому токсину особенно чувствительны дети.Если после употребления домашних консервов или копченой продукции вы почувствовали себя плохо - немедленно обратитесь к врачу и обязательно сообщите, что вы употребляли в пищу консервы. При этом банку с остатками не выбрасывайте, лучше отправьте ее на лабораторное исследование. Это поможет быстрее выявить источник, поставить диагноз и начать правильное лечение.В Роспотребнадзоре сообщили, что почти 200 тонн опасной продукции изъято из оборота, аннулировали действие более 100 деклараций о соответствии.К работе привлечены два научно-исследовательских института Управления. Задействованы все лабораторные мощности ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в субъектах РФ. В остатках готовой продукции лабораториями Роспотребнадзора выявлен ботулинический токсин.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений; проект Роспотребнадзора «Здоровое питание»