Специалисты Владимирской областной библиотеки для детей и молодёжи вместе с командой дизайнеров придумали и создали и выставку-путеводитель по древнему Суздалю.

Специалисты Владимирской областной библиотеки для детей и молодёжи вместе с командой дизайнеров придумали и создали и выставку-путеводитель по древнему Суздалю. Об этом 20 июня рассказала регионального правительства.Уникальный проект в первую очередь рассчитан на семьи с детьми. Отмечается, что в формировании выставки принимали активное участие директор Суздальского филиала Владимиро-Суздальского музея-заповедника Алла Зайкова и молодые художники-дизайнеры.