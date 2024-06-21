Во Владимирской области продолжают устранять последствия от урагана Эдгар Региональные службы...

Во Владимирской области продолжают устранять последствия от урагана ЭдгарРегиональные службы продолжают устранять последствия вчерашнего визита урагана Эдгар. Он накрыл область накануне днем и сопровождался грозой, дождем и ветром, с порывами до 20 метров в секунду.Оборванные провода, поваленные, а местами вырванные с корнем деревья. Во Владимире ветер повалил минимум 50 стволов.В 10 городах региона были повреждены объекты электроснабжения, - об этом сообщил губернатор Александр Авдеев.Немало в области и поврежденных стихией автомобилей. Так, например, старая сухая сосна упала на газель в районе Мостостроя.А на этом видео хорошо видно, насколько внезапно начался ураган. На кадрах улица Суздальская во Владимире и тоже пострадавшие авто.В Суздале Эдгар прогулялся по улице Васильевской, повалив с десяток здоровых деревьев. При этом жители говорят: если бы не благоустройство, которое "обрушилось" на них минувшей весной, - таких разрушений бы не было.На видео из соцсетей только что отремонтированная Васильевская буквально завалена фонарными столбами и упавшими стволами. На вырванных корневищах видны свежие спилы.Люди говорят: в марте, перекладывая коммуникации и расчищая пространство для дальнейшего благоустройства, рабочие подрубали и пилили корни деревьев. Поэтому ураганный ветер легко смог повалить их. Местные требуют наказать подрядчика и обязать его высадить новые деревья.