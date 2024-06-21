Во Владимирской области продолжают устранять последствия урагана Эдгар Региональные службы...

Во Владимирской области продолжают устранять последствия урагана ЭдгарРегиональные службы продолжают устранять последствия вчерашнего визита урагана Эдгар. Он накрыл область накануне днем и сопровождался грозой, дождем и ветром, с порывами до 20 метров в секунду.Оборванные провода, поваленные, а местами вырванные с корнем деревья. Во Владимире ветер повалил минимум 50 стволов.В 10 городах региона были повреждены объекты электроснабжения, - об этом сообщил губернатор Александр Авдеев.Немало в области и поврежденных стихией автомобилей. Так, например, старая сухая сосна упала на газель в районе Мостостроя.А на этом видео хорошо видно, насколько внезапно начался ураган. На кадрах улица Суздальская во Владимире и тоже пострадавшие авто.В Суздале Эдгар прогулялся по Васильевской, повалив здоровые деревья.На видео из соцсетей только что отремонтированная Васильевская буквально завалена фонарными столбами и упавшими стволами. По словам людей,в марте, перекладывая коммуникации и расчищая пространство для дальнейшего благоустройства, рабочие подрубали деревья. Поэтому ураганный ветер легко смог повалить их. Местные требуют наказать подрядчика и обязать его высадить новые деревья.