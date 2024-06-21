Сотрудник ОМВД России по Суздальскому району осужден за хищение чужого имущества в особо крупном размере.

Как сообщает пресс-служба Следственного Комитета Владимирской области, за два года подозреваемый сотрудник полиции Суздальского района совершал кражи. За счёт должности он имел доступ к хранилищу вещдоков по другому делу.Для собственной выгоды обвиняемый похитил из сейфа более трёх миллионов рублей. В ходе следствия мужчина полностью признал вину и вернул деньги.Суд вынес приговор в виде трёх лет в колонии общего режима и запрет на службу в правоохранительных органах сроком в два года и шесть месяцев.