Житель Гороховецкого района украл чугунные двери и несколько других вещей для сдачи на металлолом.

По информации пресс-службы УМВД по региону, ранее судимый безработный житель Гороховецкого района проник в частный дом. Он вынес задвижки от печи, чугунные двери и другие металлические вещи с целью сдать в приём металла.Пострадавшая оценила ущерб в шесть тысяч рублей. В ходе следственных мероприятий обвиняемый признал свою вину и возместил ущерб. На данный момент дело передано в суд.