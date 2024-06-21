Суд признал жителя Юрьев-Польского виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем по неосторожности смерть человека.

Суд признал жителя Юрьев-Польского виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем по неосторожности смерть человека. Об этом рассказала СУ СКР по Владимирской области.Инцидент произошёл в мае прошлого года на лесоперерабатывающем предприятии в Юрьев-Польском районе. Двое мужчин поссорились, и осуждённый жестоко избил своего оппонента руками и ногами. В результате потерпевший получил тяжёлые травмы и умер в медучреждении.Суд приговорил фигуранта к 8 годам и 6 месяцам заключения в колонии строгого режима.