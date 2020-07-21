Скоро в Белоруссии пройдут президентские выборы. Большинство не сомневается, что победу снова одержит Александр Лукашенко.

Скоро в Белоруссии пройдут президентские выборы. Большинство не сомневается, что победу снова одержит Александр Лукашенко.Предвыборная кампания в Белоруссии в этом году обрастает скандалами. Люди выходят на митинги, требуя освободить оппозиционеров, которые хотели побороться за кресло президента страны. Многие уверены – Александр Лукашенко делает все, чтобы избавиться от конкурентов.Лидер республики, по мнению медиаменеджера Дмитрия Навоши, действует по отработанной схеме: использует контролирующие органы и запускает политическую пропаганду на телевидении. Но это не работает в полную силу, как раньше.Обозреватель считает, что сейчас действующему лидеру Белоруссии очень сложно манипулировать населением, потому что все больше людей предпочитают телевидению альтернативные источники информации. Народ следит за новостями блогеров, узнает мнение оппозиции."YouTube и Telegram в Беларуси еще популярнее, чем в России, и именно они в итоге драматически снизили эффективность пропаганды", – пишет Навоша.25 Апр 2019 в 3:29 PDTОн также отметил, что на различных интернет-порталах проводился опрос о популярности кандидатов на пост президента. Александр Лукашенко набрал лишь 3%, что говорит о недоверии населения. Кстати, такие голосования, как сказал Дмитрий, вскоре запретили.Напомним, выборы президента в Белоруссии состоятся 9 августа. Конкуренцию действующему лидеру страны составляют бывший депутат парламента Анна Канопацкая, председатель партии "Грамада" Сергей Черечень, сопредседатель общественной организации "Говори правду" Андрей Дмитриев и супруга блогера-оппозицинера, домохозяйка Светлана Тихановская.