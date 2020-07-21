Министерство экономического развития России выступило с идеей временной отмены в стране тайны связи, переписки и врачебной тайны. Согласно инициативе, отмена будет носить временный, ..

Министерство экономического развития России выступило с идеей временной отмены в стране тайны связи, переписки и врачебной тайны. Согласно инициативе, отмена будет носить временный, экспериментальный характер.Так, врачебную тайну хотят отменить для развития "Национальной базы медицинских знаний", использующей нейросети для постановки диагнозов. А тайну переписки и разговоров предполагается "принести в жертву" ради некоего сервиса, который позволит повысить эффективность бизнеса.