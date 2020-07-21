Белорусский лидер Александр Лукашенко оказался в патовой ситуации, считает политолог Игорь Тышкевич. По его мнению, глава государства боится применить силу к протестующим и попасть под влияние Кремля.

Белорусский лидер Александр Лукашенко оказался в патовой ситуации, считает политолог Игорь Тышкевич. По его мнению, глава государства боится применить силу к протестующим и попасть под влияние Кремля.В Белоруссии с конца мая идут акции протеста. Люди призывают Лукашенко сложить полномочия и требуют прекратить давление на оппозиционных кандидатов в президенты.Лукашенко оказался в непростой ситуации, уверен Тышкевич. Белорусский лидер пытается балансировать между интересами России, Запада и Китая. Если президент применит силу к протестующим, США и ЕС с большой долей вероятности введут санкции против Минска.В таком случае Пекин может потерять интерес к Минску, считает эксперт. Если это произойдет, то Лукашенко окончательно попадет под влияние Кремля, чего Батька очень боится, уверен Тышкевич.Пока же происходящее в Белоруссии устраивает российское руководство, считает политолог. По его мнению, Москва не будет помогать Лукашенко, ведь нарастание напряженности вокруг белорусского лидера может быть выгодно Кремлю и позволит в дальнейшем сделать Батьку более сговорчивым, заявил Тышкевич на своем ютуб-канале.Напомним, что 9 августа в Белоруссии пройдут президентские выборы. Центризбирком республики зарегистрировал пять кандидатов. Банкир Виктор Бабарико и бывший посол в США Валерий Цепкало не были допущены до голосования. Сейчас в республике идет предвыборная кампания.Несколько дней назад в СМИ появились сообщения о гипертоническом кризе у . Белорусский лидер якобы был госпитализирован. Но в пресс-службе главы государства это опровергли.