В городе Златоуст Челябинской области местный пастух скончался от удара молнией. Его тело нашли в поле нескольких сотнях метрах от дома. Труп 26-летнего россиянина обнаружили неподалеку от ..

В городе Златоуст Челябинской области местный пастух скончался от удара молнией. Его тело нашли в поле нескольких сотнях метрах от дома.Труп 26-летнего россиянина обнаружили неподалеку от улицы Мельнова. Правоохранители не обнаружили на нем признаков насильственной смерти. Предположительно, он погиб, когда сопровождал домашний скот на пастбище. Следственный комитет начал проверку по факту происшествия.