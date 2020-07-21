В результате проведенных мероприятий полицейский установили подозреваемую в совершении хищения.

В начале июля текущего года в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Муромский» обратился 43-летний житель Нижегородской области. Мужчина сообщил, что с его банковского счета были похищены денежные средства в сумме 23 тысяч рублей, когда он находился на лечении в одном из медицинских учреждений города Мурома.Сотрудники полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в том числе была получена информации от банка о переводах денежных средств, опросили возможных очевидцев произошедшего. В результате проделанной работы по подозрению в причастности к хищению денежных средств была задержана 26-летняя безработная, ранее судимая жительница города Мурома.Задержанная свою вину признала и пояснила, что, находясь в палате медицинского учреждения, где навещала своего знакомого, заметила, как потерпевший вводил пароль для перевода денежных средств через мобильное приложение. Попросив у него телефон, якобы для того, чтобы позвонить, зашла в личный кабинет и перевела на свой счет 23 тысячи рублей. После чего телефон вернула владельцу. Похищенные деньги девушка потратила на личные нужды.Следственным отделом МО МВД России «Муромский» в отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч.3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.