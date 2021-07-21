В августе Общественная палата представит антирейтинг социальных сетей, нарушающих права российских пользователей и распространяющих запрещенный контент. В прошлый раз самое большое количество нарушений выявили в Twitter.

В августе Общественная палата представит антирейтинг социальных сетей, нарушающих права российских пользователей и распространяющих запрещенный контент. В прошлый раз самое большое количество нарушений выявили в Twitter.Об обновленном антирейтинге социальных сетей рассказала директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты Екатерина Мизулина."В связи с резким увеличением распространения фейков о коронавирусе и вакцинации, а также в целом в связи с увеличением деструктивного контента в иностранных соцсетях мы намерены в ближайшее время представить в Общественной палате обновленный антирейтинг социальных сетей – злостных нарушителей российского законодательства", – сказала общественник .В прошлый раз лидером антирейтинга стала американская социальная сеть Twitter. С 10 марта Роскомнадзор начал замедлять работу интернет-площадки в России.Ранее РКН видеохостинг YouTube лидером по количеству незаконного контента. Ведомство направило в администрацию Google более 24 тысяч требований об удалении запрещенных материалов.Сообщалось, что популярный видеохостинг не заблокировал около пяти тысяч опасных материалов, включая экстремистские. С начала года за неудаление деструктивного контента в отношении Google составлено 11 протоколов.