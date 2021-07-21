20 июля в 7 часов вечера во Владимире, на проспекте Ленина, около дома №8 загорелся мусор у заброшенной котельной.

20 июля в 7 часов вечера во Владимире, на проспекте Ленина, около дома №8 загорелся мусор у заброшенной котельной.Пожарные подразделения оперативно ликвидировали возгорание на площади 10 квадратных метров. После этого на месте происшествия было обнаружено тело 48-летнего мужчины, предположительно, без определённого места жительства.Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара и обстоятельства произошедшего.Фото: .pexels.com