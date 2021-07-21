По данным опроса, ещё 25% владимирцев расходуют до 20 тысяч рублей, а 4% - свыше 30 тысяч.

Во Владимирской области 55% жителей тратят на еду меньше 10 тысяч рублей в месяц. Об этом рассказали в службе исследований «hh.ru».По данным опроса, ещё 25% владимирцев расходуют до 20 тысяч рублей, а 4% - свыше 30 тысяч.При этом 38% сотрудников, сидящих на «удалёнке», сообщили, что по сравнению с работой в офисе их расходы на питание сократились. У 19% - затраты на еду выросли, у 35% - остались на прежнем уровне.Добавим, что 75% совершенно не скучают по обедам с коллегами.