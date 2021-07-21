Госдеп так и не определился с точной датой встречи президентов Украины и США, поэтому Зеленского попросили подстроиться под расписание Байдена.

Госдеп так и не определился с точной датой встречи президентов Украины и США, поэтому Зеленского попросили подстроиться под расписание Байдена.Июльская встреча президентов Украины и США, Владимира Зеленского и Джозефа Байдена, скорее всего уже не состоится. Несмотря на все чаяния главы Незалежной, Госдепартамент не спешит озвучивать новую дату. Американский посол в Киеве Джордж Кент предположил, что политики могут встретиться в августе. Так или иначе, Зеленскому придется подстроиться под расписание Байдена.Исполняющий обязанности временного поверенного в делах США в Украине в ходе интервью на местном радио сообщил, что скорее всего главы государств встретятся. По его мнению, очные переговоры пройдут не в июле, как ранее сообщал офис президента Украины, а "позже летом". Вероятнее всего, в августе.Посол Кент подчеркнул, что для организации встречи необходимо прежде всего найти свободное время в рабочем расписании главы Белого дома Байдена. В любом случае Зеленскому придется дождаться этого момента.Можно предположить, что Зеленского попросили подстроиться под расписание Байдена совсем не случайно. Возможно, до украинского президента таким образом пытаются донести недовольство США из-за разворота Украины с Запада на Восток. Напомним, Незалежная в последнее время наращивает сотрудничество с Китаем.Ранее "" сообщали, что Украина пошла против западных союзников из-за шантажа со стороны КНР. Об этом рассказал киевский политолог Тарас Березовец. Кроме того, ряд местных экспертов связывают новые планы Зеленского с нежеланием украинских властей выполнять требования США по антикоррупционным реформам.