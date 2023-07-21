В одной из деревень Киржачского района Владимирской области гулявшая без надзора собака загрызла девять ягнят.

В одной из деревень Киржачского района Владимирской области гулявшая без надзора собака загрызла девять ягнят. Об этом сообщила пресс-служба районного суда.Было установлено, что хозяйка выпустила пса побегать одного. Зверь ворвался на территорию чужого участка и устроил настоящую бойню. Владелец убитых ягнят подал на женщину в суд.Хозяйку собаки признали виновной в совершении административного правонарушения и обязали возместить причинённый ущерб. Приговор в законную силу пока не вступил.