Врач-терапевт, врач-гастроэнтеролог Шота Каландия рассказал, какие напитки являются наиболее полезными для организма. По мнению специалиста, к полезным напиткам относятся натуральные ..

Врач-терапевт, врач-гастроэнтеролог Шота Каландия рассказал, какие напитки являются наиболее полезными для организма. По мнению специалиста, к полезным напиткам относятся натуральные соки.К примеру, черничный сок оказывает положительное влияние на зрение, а гранатовый улучшает работу сердечно-сосудистой системы. Зелёный чай и натуральный кофе замедляют старение организма, отмечает . Эксперт советует перед употреблением таких напитков проконсультироваться с врачом.