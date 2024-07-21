Стыдно не пройти этот тест на знание истинно русских блюд. Проверь себя!

Стыдно не пройти этот тест на знание истинно русских блюд. Проверь себя!Русская кухня богата своим разнообразием. У иностранцев некоторые национальные блюда нашей страны вызывают недоумение. Но мы любим их, готовим дома и едим. А ты хорошо разбираешься в русской кулинарии? Попробуй угадать названия известных блюд в нашем тесте.1. Этот суп готовится из нарезанных мелкими кубиками овощей и любого мяса. Раньше его делали из остатков заготовок, сейчас есть постоянный рецепт, который лишь слегка отличается у хозяек. Подается холодным.А. ОкрошкаБ. СвекольникВ. Холодник2. Это блюда зародилось на Урале почти 6 веков назад. Название в переводе означает “хлебное ухо”.А. ЧебурекиБ. ВареникиВ. Пельмени3. В состав этого блюда могут входить мясо, грибы и рыба. Подают его обычно с оливками и лимоном.А. ВинегретБ. СолянкаВ. Окрошка4. Этот русский суп обладает кисловатым вкусом, потому что в его состав входит квашенная капуста.А. ЩиБ. БорщВ. Рассольник5. Блюдо делается в виде котлет с разнообразной начинкой. В классическом рецепте используют поджаренный лук, яйца, овощи и грибы.А. Пожарские котлетыБ. ЗразыВ. Биточки6. Это популярное блюдо готовится на основе таких частей мяса, как голова, ноги, уши, хвост. Все это очень долго варится на огне.А. ГуляшБ. ХашВ. Холодец7. Во времена правления царя Алексея Михайловича это блюдо подавали вторым после традиционного супа. Для приготовления его несколько часов томят в печи.А. ЖаркоеБ. БуженинаВ. РасстегайОТВЕТЫ1. А2. Б3. Б4. А5. Б6. В7. А