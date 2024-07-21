Владимирцы могут стать волонтёрами на праздновании юбилея Суздаля. Во Владимирской области...

Владимирцы могут стать волонтёрами на праздновании юбилея Суздаля.Во Владимирской области объявлен набор волонтёров, которые окажут помощь на праздничных мероприятиях в честь 1000-летия Суздаля.Основные торжества в городе-музее намечены на 9-11 августа (2024 года).Для помощи в организации этого исторического события Ресурсный центр поддержки добровольчества Владимирской области приглашает отзывчивых, энергичных, инициативных молодых людей 14-35 лет.Регистрация открыта на портале добро.рф. Задача волонтёров — помогать гостям с навигацией, присутствовать на площадках праздника, информационных стойках, автовокзале, в гостиницах.Важно: сообщается, что всех добровольцев обеспечат горячим питанием, фирменной формой, а иногородних - проживанием.Фото: Архив ГТРК «Владимир»