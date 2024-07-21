Владимирцы могут стать волонтёрами на праздновании юбилея Суздаля.
Во Владимирской области...
Владимирцы могут стать волонтёрами на праздновании юбилея Суздаля.
Во Владимирской области объявлен набор волонтёров, которые окажут помощь на праздничных мероприятиях в честь 1000-летия Суздаля.
Основные торжества в городе-музее намечены на 9-11 августа (2024 года).
Для помощи в организации этого исторического события Ресурсный центр поддержки добровольчества Владимирской области приглашает отзывчивых, энергичных, инициативных молодых людей 14-35 лет.
Регистрация открыта на портале добро.рф. Задача волонтёров — помогать гостям с навигацией, присутствовать на площадках праздника, информационных стойках, автовокзале, в гостиницах.
Важно: сообщается, что всех добровольцев обеспечат горячим питанием, фирменной формой, а иногородних - проживанием.
Фото: Архив ГТРК «Владимир»