Во Владимире будет останавливаться двухэтажный поезд «Самара — Санкт-Петербург». Куйбышевский...

Во Владимире будет останавливаться двухэтажный поезд «Самара — Санкт-Петербург».Куйбышевский филиал Федеральной пассажирской компании сообщил, что поезд № 63/64 из Самары в Санкт-Петербург теперь будет двухэтажным.В таком варианте предусмотрено ежедневное отправление в обоих направлениях.Уточняется, что впервые поезд отправится в путь 26 сентября.В двухэтажных вагонах есть всё необходимое для комфорта в пути: кондиционеры, биотуалеты, розетки для подзарядки мобильных гаджетов и многое другое.Сообщается, что дети могут путешествовать в специальном детском купе с ярким дизайном. Да и перекусить можно будет в вагоне-бистро.А также в этом поезде будут специальные купе для тех, кто путешествует со своими домашними питомцами.Туристам на заметку: поезд делает остановки на станциях Сызрань, Саранск, Нижний- Новгород, Владимир и др.Это интересно!За I полугодие «двухэтажки» перевезли 6,8 млн пассажиров (+17,4% к аналогичному периоду прошлого года), сообщается в официальном телеграм-канале РЖД.Фото: https://t.me/telerzd