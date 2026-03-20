Власти Владимира совместно с ГИБДД продолжают эвакуацию неправильно припаркованных фур и грузовиков. Брошенные на обочинах машины провоцируют пробки и мешают работе уборочной техники,

Власти Владимира совместно с ГИБДД продолжают эвакуацию неправильно припаркованных фур и грузовиков. Брошенные на обочинах машины провоцируют пробки и мешают работе уборочной техники, поэтому их принудительно увозят на штрафстоянки. Об этом рассказали в горадминистрации. Сегодня спецтехника работает на улице Нижняя Дуброва, а в ближайшее время рейды пройдут на улицах Сперанского, Добросельской и Егорова. Водителей призывают