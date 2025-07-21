Большой семейный досуговый центр организуют на выставке Та самая Москва, которая откроется в Манеже 1 августа в рамках форума-фестиваля Территория будущего.

Большой семейный досуговый центр организуют на выставке Та самая Москва, которая откроется в Манеже 1 августа в рамках форума-фестиваля Территория будущего. Москва 2030. Пространство площадью 1,5 тыс. кв. метров займет цокольный этаж выставочного зала полностью. Об этом рассказали в Департаменте градостроительной политики столицы, входящем в Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы.На выставке в Манеже подготовили обширную семейную зону, где юные жители столицы познакомятся с основами строительства. Например, в интерактивной локации "Бетономешалка" юные посетители под руководством наставника с помощью игровой механики организуют работу по "транспортировке бетона". А в зоне "Экскаваторы" — увидят принцип работы экскаватора и смогут сами принять участие в процессе. Кроме того, запланированы градостроительные мастер-классы, — приводит слова министра Правительства Москвы Владислава Овчинского пресс-служба столичного Департамента градостроительной политики.В качестве примера Овчинский привел модели домов, которые ребята смогут собирать, а также каски - их можно будет расписывать при помощи трафарета.Для самых маленьких посетителей подготовлены увлекательные игры и познавательные задания с подарками. В частности, можно будет посетить мастер-классы, пройти забавные тесты и несложные квесты, а также поучаствовать в научных экспериментах.Для подростков на уличной экспозиции будут представлены восемь симуляторов строительной техники и транспорта, где они смогут примерить на себя роли машиниста или водителя. А после насыщенного дня гости смогут всей семьёй оценить угощения от робота-повара и робота-бариста на фудкорте.Выставка будет открыта для посетителей с 12:00 до 22:00 в будние дни, кроме понедельника, и с 11:00 до 21:00 по выходным.Территория будущего. Москва 2030 предоставляет возможность познакомиться с будущим в масштабах всего города, опробовав технологии, которые уже сегодня применяются в столице. Москвичи и гости города смогут пообщаться с роботами и ИИ, увидеть работу беспилотного транспорта, поиграть на технологичных спортплощадках, изучить инновации, погрузиться в виртуальную реальность.Форум-фестиваль пройдёт в рамках проекта Лето в Москве. С 1 августа по 14 сентября на десятках площадок будут проходить различные мероприятия, посвящённые развитию одного из самых современных мегаполисов мира.Кроме того, в павильоне Макет Москвы на ВДНХ открылась новая фотовыставка, посвящённая Дню архитектора. Она включает в себя 12 световых экранов, на которых представлены исторические и современные фотографии более чем 20 знаковых мест столицы. Как отметил Овчинский, на выставке можно увидеть знаменитую Шуховскую башню, которая является примером инженерного искусства. Также посетители смогут виртуально посетить различные культурные учреждения. На выставке гости смогут узнать историю Большого театра, увидеть авангардный дом Наркомфина, Российскую государственную библиотеку и Музей изобразительных искусств имени Пушкина.