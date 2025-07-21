Спортсмены Владимирской области хорошо показали себя на всероссийских состязаниях по пулевой стрельбе «Юношеская лига страны» в Подмосковье. Владимирцы привезли домой одну золотую

Спортсмены Владимирской области хорошо показали себя на всероссийских состязаниях по пулевой стрельбе «Юношеская лига страны» в Подмосковье. Владимирцы привезли домой одну золотую медаль, две серебряные и две бронзовые, сообщили в Минспорта области. Из пресс-релиза Министерства спорта Владимирской облатси В личных состязаниях золотую награду завоевала Диана Старцева, серебряными медалями отметились Егор Пелевин и Ева Мелентьева. В