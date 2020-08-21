Его организовали комитет по социальной политике вместе с инициативной группой проекта «МыВместе» и активистами Молодёжной Думы.

20 августа во Владимире прошел флешмоб, приуроченный к Дню Государственного флага Российской Федерации, который отмечается 22 августа. Его организовали комитет по социальной политике совместно с инициативной группой проекта «МыВместе» и активистами Молодёжной Думы.На площадке около здания администрации Владимирской области участники акции выстроили фигуры в виде сердца и цифры «33» в цветах российского триколора.- Это своеобразное напоминание всем жителям Владимирской области о том, что у нашего российского флага есть свой праздник. Наша цель – обратить внимание граждан на то, что это не просто три цвета, собранных в одно полотнище, каждый из них имеет своё значение, – отметила председатель комитета по социальной политике Елена Янина. Например, белый – это цвет мира, благородства и совершенности, синий – символ верности целостности, постоянства, а красный – символ мужества, смелости, энергии, великодушия и любФлэшмоб стал началом праздничной программы. Впереди - акция «Триколор» по раздаче ленточек на проходных точках областного центра и различные флешмобы в социальных сетях.