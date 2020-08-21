Для улучшения своих жилищных условий и решения квартирного вопроса многие люди пользуются таким инструментом, как ипотека. Оформить ипотечный кредит можно как на строящуюся недвижимость, так и на вторичное жилье. Давайте обсудим, на какой тип квартир выгоднее взять ипотеку – вторичку или новостройку.

Для улучшения своих жилищных условий и решения квартирноговопроса многие люди пользуются таким инструментом, как ипотека. Оформитьипотечный кредит можно как на строящуюся недвижимость, так и на вторичноежилье. Давайте обсудим, на какой тип квартир выгоднее взять ипотеку – "вторичку"или новостройку.Ипотека на вторичное жильеДля получения ипотеки на вторичное жилье заемщик долженсобрать необходимый пакет документов и отправить их в банк.Какие квартиры не подходят?Если заемщик будет не в состоянии погашать кредит, банкдолжен быть уверен, что приобретенную недвижимость можно будет реализовать.Давайте выделим основные факторы, на которые обращаютвнимание кредитные менеджеры:Возрастдома. Если возраст постройки старше 1975 года, такую квартиру банки скореевсего откажут финансировать. С таким жильем могут в скором временивозникнуть проблемы: обветшалость, необходимость капитального ремонта.Состояниедома и квартиры. Если здание официально признали аварийным, тооформить в нем квартиру в ипотеку не получится.Участиев программе реновации. В основном это касается жилья на московскомрынке. Когда правительство объявило о программе реновации, некоторыеграждане пытались купить жилье в хрущевках, чтобы получить за них квартирыв новых домах. Банки такое жилье финансировать отказываются.Какоформить ипотекуВесь процесс можно разделить на 3 этапа:выборбанка;подачадокументов на оформление ипотеки;заключениедоговора и покупка недвижимости.Основной список документов для оформления ипотеки навторичном рынке жилья выглядит следующим образом.паспорт;копиятрудовой книжки или трудового договора, заверенные работодателем;свидетельствоо браке;ИНН;СНИЛС;справка2-НДФЛ;военныйбилет – для мужчин младше 27 лет.Банки могут потребовать дополнительные документы.Величина процентной ставкиПроцентная ставка на вторичное жилье выше на 2-3%, чем встроящихся домах. Средняя ставка в августе 2020 года колеблется в районе 7,6-9%.Рассмотрим предложения с процентной ставкой до 8%:Материнский капиталС 1 января 2020 года маткапитал в размере 466617 рублей выдают и за рождение первенца. Полученную суммуразрешается направить на образование ребенка, накопительную пенсию матери илиулучшение жилищных условий. Т.е. материнский капитал можно использовать вкачестве первоначального взноса при ипотеке.Военная ипотекаЛюбой военнослужащий Российской Федерации может купитьнедвижимость в готовом или строящемся доме с использованием специальнойипотечной программы.Максимально выгодные условия предлагает Банк Зенит длявоеннослужащих с господдержкой – 4,9% годовых. Оформить военную ипотеку напокупку в новом или готовом доме можно и в банке Дом.РФ с процентной ставкой7,5%. Сейчас госпрограмма распространяется на военную ипотеку в следующихбанках: Банк Россия, Зенит, Севергазбанк и Промсвязьбанк.Ипотека в новостройкахПриобретать квартиру в ипотеку в новостройках действительновыгоднее, чем на вторичном рынке жилья. Во-первых, вы покупаете квартиру вновом доме, а во-вторых, на стадии котлована недвижимость стоит на 25-30%дешевле, чем сданный в эксплуатацию объект.Конечно, покупка квартиры в строящемся доме сопряжена сопределенными рисками. Например, где гарантии, что застройщик не будетпереносить сроки сдачи и сдаст объект вовремя? А вы, возможно, снимаете жилье,и каждый месяц задержки сдачи бьет по бюджету семьи. В этом случае нужноподстраховаться и покупать квартиру только у застройщика с безупречнойрепутацией.А вот риск разорения застройщика и потери вложенных финансовстал минимален после запуска программы с использованием эскроу-счетов. Этотакая форма заморозки денег на специальном счете в банке. Застройщик не получитденьги покупателя пока не достроит дом.Сейчас на рынке новостроек существует большое количествопрограмм с выгодными условиями оформления ипотеки.4,7%– Сбербанк, ипотека с господдержкой для семей с детьми. Срок до 30 лет, суммапервоначального взноса – 20%.4,1%– ДомКлик от Сбербанка, новостройка с субсидией. Скидка от застройщикадействует первые 2 года кредита. На оставшийся срок кредита применяетсяставка – 7,6%6,1%– Господдержка 2020 от Сбербанка для всех категорий населения. Действуетдо 1 ноября 2020 года (возможно продление программы).Росбанке можно подать документы на покупку квартиры в строящемся доме поставке 4,35% годовых с первоначальным взносом 20%. Срок кредитования до 20лет, а возраст заемщика 20-65 лет.Райффайзенбанкдля семей с детьми предлагает оформить ипотеку с господдержкой под 4,99%сроком до 30 лет. Сумма первоначального взноса – 15%.ВыводыСамые низкие проценты действуют на покупку квартир вновостройках. Для семей с детьми – это возможность использованияматеринского капитала плюс господдержка с льготной процентной ставкой, длявоенных – военная ипотека на выгодных условиях с минимальной переплатой, а дляостальной категории граждан – льготная ипотека 6,5% годовых.Недвижимость на "вторичке" конечно также можно оформить випотеку, но величина процентной ставки будет выше на 2-4%. Единственныйочевидный плюс такой покупки – возможность заехать в квартиру практически сразупосле сделки (10-15 дней).