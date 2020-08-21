Одно из самых долгожданных событий музыкальных событий стартует сегодня джазовой феерией в 18.00 в Патриаршем саду.

Музыкальная экспедиция" стартует сегодня во владимирском Патриаршем саду.Меломаны услышат джаз в исполнении Бориса Андрианова (виолончель), Мариам Мерабовой (вокал) и Вадима Эйленкрига (труба) и Eilenkrig Crew. Ведущий концерта — Артем Варгафтик. Билеты можно приобрести в кассе Центра классической музыки.Справки по тел.: 8 (4922) 32-27-71 / 32-63-65Уникальный фестиваль-путешественник пройдёт в нашем регионе в седьмой раз. - В этом году концерты «Музыкальной экспедиции» будут проходить на открытом воздухе и по билетам по причине ограниченного количества зрительских мест. На выездные концерты будет организован трансфер, - сообщила директор департамента культуры Владимирской области Алиса Бирюкова.В составе выездной концертной команды выступят скрипачи Елена Ревич и Никита Борисоглебский, виолончелисты Борис Андрианов и Анна Кошкина, пианист Пётр Лаул, флейтист Максим Рубцов, баянист Николай Сивчук, гитарист Дмитрий Илларионов, арфистка Софья Кипрская, Полина Стембольская, звёзды джаза Вадим Эйленкриг и Мариам Мерабова. С приглашёнными солистами выступит Владимирский Губернаторский симфонический оркестр под управлением Артёма Маркина.Организаторы коцентра напоминают, что Роспотребнадзор и ВОЗ рекомендуют соблюдать дистанцию не меньше 1,5 метра. Они призывают слушателей стоять на безопасном расстоянии друг от друга, беречь себя и своих близких