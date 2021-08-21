Ангела Меркель прибыла в Москву. Встреча Владимира Путина и Ангелы Меркель проходит в зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца. Стороны обсудят не только двусторонние отношения, но и актуальные международные вопросы.

Ангела Меркель прибыла в Москву. Встреча Владимира Путина и Ангелы Меркель проходит в зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца. Стороны обсудят не только двусторонние отношения, но и актуальные международные вопросы.Президент России Владимир Путин встретил канцлера ФРГ Ангелу Меркель в Кремле и поприветствовал ее фразой на немецком языке. "Guten Tag", – сказал Владимир Владимирович и подарил ей роскошный букет цветов в светлых тонах. Ангела Меркель вежливо ответила президенту на русском языке.Перед встречей с Владимиром Путины Ангела Меркель сообщила, что визит является ее последним в качестве канцлера ФРГ. Президент России отметил, что они постоянно коммуницируют по телефону, но имеется ряд вопросов, которые "требуют обсуждения в личном формате".