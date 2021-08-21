21.08.2021

2021-08-21 09:10:05

Владимирцев приглашают на межрегиональную спартакиаду «Золотое кольцо - территория межнационального единства»

Спартакиаду организует Езидская национальная культурная общественная организация «Месопотамия» при поддержке Фонда президентских грантов. Команды из Нижегородской, Ярославской , Владимирской и Ивановской областей сразятся в футболе, армрестлинге, перетягивании каната, нардах , стрельба из пневматической винтовки. Спорт - отличная возможность наладить дружеские отношения между представителями разных народов, проживающих в городах Золотого кольца.