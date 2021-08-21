Во Владимирской области шестерых зубров выпустили из вольеров деревни Савинской. Жителям региона не рекомендуют заходить в угодья Уршельского лесничества. В нацпарке «Мещера» приняли ..

Во Владимирской области шестерых зубров выпустили из вольеров деревни Савинской. Жителям региона не рекомендуют заходить в угодья Уршельского лесничества.В нацпарке «Мещера» приняли решение отпустить животных на вольный выпас. Самец Мерес, три самки и два телёнка будут жить на территории Гусь-Хрустального района.Из-за аномальной жары трава в загонах для зубров высохла. Неделю назад из-за закупорки кишечника сухой растительностью в вольере умерла одна из особей. В связи с её гибелью решено ускорить расселение парнокопытных млекопитающих.В лесах оборудованы площадки для подкормки. Передвижения популяции будут отслеживать с дрона. Охраной займётся бригада инспекторов.В конце 2021 года в вольеры деревни Савинской заселят новых зубров - пятилетнего самца швейцарской из Окского заповедника и несколько самок из Муромского заказника. Сейчас он закрыт на благоустройство.