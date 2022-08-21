Информация о смерти актера появилась на странице Театра им. Моссовета в социальных сетях. Николай Лебедев служил в театре с 1950 года, сообщает . Также, как отмечает , он был старейшим актером ..

Информация о смерти актера появилась на странице Театра им. Моссовета в социальных сетях. Николай Лебедев служил в театре с 1950 года, сообщает .Также, как отмечает , он был старейшим актером театра – он ушел из жизни в возрасте 100 лет. Помимо работы на сцене, артист снимался в кино. Зрители могут помнить его по ролям в картинах "Вечный зов", "Нормандия — Неман", "Экипаж" и других.