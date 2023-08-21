20 августа во Владимире прошел дружеский матч между командами «Новые люди» и «Дружба народов».

20 августа во Владимире прошел дружеский матч между командами «Новые люди» и «Дружба народов». На поле вышли любители футбола, бывшие воспитанники футбольного клуба «Торпедо», а также все, кто любит футбол и выбирает здоровый образ жизни. Приглашенным гостем на матче был депутат Государственной Думы, член фракции политической партии «Новые люди», заместитель председателя комитета ГД по физической культуре и спорту Амир Хамитов.Встреча прошла с хорошим эмоциональным накалом. Зрители дружно болели за своих футболистов, подбадривая их кричалками, бурно радовались результативным передачам и забитым голам. После финального свистка футболисты обменялись друг с другом рукопожатиями. Победила дружба!Амир Хамитов тепло приветствовал участников товарищеского поединка, а после нашел время поделиться с журналистами своими впечатлениями и о пребывании во Владимире, и перспективах развития детского и юношеского спорта.- Владимирская область – особенный регион, - сказал он. – Сегодня я впервые побывал во Владимире. Удалось познакомиться с основными достопримечательностями областного центра. Впечатлен. Это город с богатой историей, здесь много интересных памятников и храмов. Но и в новейшей истории Владимира и области есть также немало достижений. Так, регион-33 по праву может считаться одним из самых спортивных в России. По данным на март 2023 года, область заняла первое место по динамике развития спорта в Центральном Федеральном округе. Здесь уделяется большое внимание реконструкции спортивных сооружений и созданию новых площадок. В муниципалитетах появились первые «умные площадки». Это – актуальные проекты, но их пока недостаточно. Надо двигаться вперед.Амир Хамитов обратил внимание на тот факт, что более половины жителей региона систематически занимаются физкультурой и спортом (данные 2022 года). Область может претендовать на звание «спортивной мекки», если учесть, что в этом году у нас запланировано более четырехсот спортивных мероприятий, в том числе всероссийского и международного уровня.Развитие и поддержка спорта, а также работа с молодежью – в приоритете у Новых людей. Матч организовал и принял в нем участие гражданин России, уроженец Камеруна, известный в городе и любимый молодежью и детьми футбольный тренер – Фотсо Такам Жозеф Паскаль. Он с 1991 года занимается футболом, с 2007 года выступает как наставник, приобщая детвору к самому демократичному виду спорта. Причем, ребят он тренирует абсолютно бесплатно. Сам Паскаль отлично владеет техникой и методикой игры, являясь отличным примером для юных футболистов.Его вклад в развитие спорта отмечен грамотой Футбольной академии «Ангел». Паскаль уверен, что детский футбол во Владимире и области нуждается в безопасных дворовых площадках и увлеченных наставниках. Эта тема обсуждалась на встрече Амира Хамитова с представителями правительства Владимирской области.- Несмотря на успехи в сфере развития спорта, проблем во Владимирской области еще очень много, - сказал парламентарий. - Среди них – доступность спорта для всех (вне зависимости от уровня достатка), отсутствие бесплатных спортивных школ и секций при школах для детей в области. В деревнях и селах крайне мало современных спортплощадок для молодежи, а ведь и здесь ребята могли бы на постоянной основе заниматься футболом. Проблем много, в том числе, и недостаточный уровень финансирования организаций, которые реализуют дополнительные программы в области физической культуры и спорта и спортивную подготовку, а также низкие зарплаты тренеров и работников этих учреждений, дефицит тренеров. С представителями правительства Владимирской области мы обсуждали пути их решения, в том числе благодаря участию в федеральном проекте «Бизнес-спринт» («Я выбираю спорт»). Рад, что мы нашли понимание по многим вопросам.Руководитель регионального отделения Новых Данил Котлер отметил, что партия уже предлагала различные инициативы по доступности и развитию массового спорта.- Мы намерены продвигать их на законодательном уровне, в том числе выходя с инициативой в Законодательное собрание области. В частности, обсуждается наш проект по созданию аналога «Пушкинской карты» для детей и подростков до 18 лет только в сфере спорта. Это позволило бы сделать доступным посещение спортивных объектов для всех ребят. Мы будем продолжать работу в этом направлении, - сказал он.