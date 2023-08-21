Владимир посетил первый заместитель председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Николай Валуев.

Владимир посетил первый заместитель председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Николай Валуев. Он и глава города Дмитрий Наумов рассмотрели предложения активистов по развитию парка «Дружба» и прилегающих к нему территорий. Об этом сообщила пресс-служба администрации регионального центра.Сегодня есть несколько вариантов использования данного участка. Одни общественники считают, что парковая зона должна стать местом для семейного отдыха и занятий спортом. Другие хотят оставить «Дружбу» в целости и сохранности, а третьи желают видеть здесь жилые дома.Как подчеркнул Дмитрий Наумов, в своём окончательном решении мэрия обязательно будет опираться на мнения горожан. Николай Валуев поддержал позицию горадминистрации и отметил, что необходимо прислушиваться к желаниям общественности.