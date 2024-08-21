Вера Брежнева в курсе взаимоотношений своей несовершеннолетней дочери.

Вера Брежнева в курсе взаимоотношений своей несовершеннолетней дочери.На днях младшая дочь Веры Брежневой Сара Киперман, которой 14 лет, опубликовала в своем блоге фото со своим молодым человеком. Как сообщила наследница певицы, они вместе уже два года. Все бы ничего, но стало известно, что избраннику девушки 21 год.О том, что дочь встречается со взрослым мужчиной, Брежневой, судя по всему, известно, она подписана на парня в соцсетях. Журналисты выяснили, что избранник Сары родился в Москве, но позже уехал за границу. Его зовут Андрей и изначально он носил фамилию Бенедиктов. Затем сменил ее на Андерсон, под которой зарегистрировался в социальных сетях. 21-летний мужчина живет в Италии, где в настоящее время находится и Сара.Известно также, что до отъезда за рубеж парень увлекался латиноамериканскими танцами и профессионально занимался спортивными бальными танцами. Учился он в Женеве, а позже окончил Рижский университет. Несколько лет назад Андрей основал собственную компанию по автоматизации бизнеса.Андерсон проживает вместе с 24-летней сестрой, которая работает байером. Отец молодых людей предположительно является совладельцем фитнес-клубов. Также, по слухам, несколько лет назад он сидел в тюрьме за мошенничество. Мать молодых людей занимается бизнесом, а в прошлом году подала в суд на бывшую компанию своего супруга с требованием выплатить ей более 10 миллионов рублей.Сара Киперман дружит с сестрой избранника, о чем сообщила в соцсетях. Знакома ли она с родителями Андрея доподлинно неизвестно.Напомним, Вера Брежнева родила Сару от бизнесмена Михаила Кипермана, с которым состояла в браке до 2012 года. Девочка поддерживает отношения с отцом. У нее есть старшая сестра Соня, которая появилась на свет от отношений Брежневой с Виталием Войченко.