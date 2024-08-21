Виктория Дайнеко продолжает радовать поклонников новыми песнями и откровенными интервью. В недавнем разговоре она поделилась своими переживаниями, связанными с расставаниями и отношениями.

Виктория Дайнеко продолжает радовать поклонников новыми песнями и откровенными интервью. В недавнем разговоре она поделилась своими переживаниями, связанными с расставаниями и отношениями.Победительница "Фабрики звезд 5" отметила, что некоторые из них были для нее особенно болезненными. "Это расставание мне было невероятно тяжело пережить", — заявила Виктория, вспоминая о потере близкой подруги.По ее словам, дружба зачастую ценнее романтических отношений, и именно эта утрата оставила более глубокий след в ее душе. "Я осознала, что никогда так не страдала ни по одному из мужчин", — призналась она.Когда речь зашла о романтических отношениях, Виктория с уверенностью сообщила, что расставания с мужчинами проходят для нее легче. "Если я с кем-то расстаюсь, значит, человек меня прилично довел", — сказала она.Интересно, что в своей музыке Виктория часто затрагивает темы страдания и несчастной любви. Однако сама она утверждает, что не любит пострадать. "Когда я записываю новые треки, вдохновляюсь историями из сериалов или книг", — поделилась она. Это позволяет ей создавать эмоциональные композиции, даже когда в жизни все хорошо.Что касается личной жизни, Виктория призналась, что ей сложно доверять людям, особенно в свете своей известности. "Известным девушкам сложнее строить отношения", — откровенно заявила она. Иногда бывает трудно понять, искренни ли чувства мужчин или они просто хотят стать частью ее мира. Но Виктория уверена: если кто-то пытается использовать ее имя для собственной выгоды, она сразу это чувствует и отходит в сторону.Сейчас у Виктории есть молодой человек, который не относится к миру шоу-бизнеса. Это дает ей уверенность в искренности их отношений. Она ценит его поддержку и понимание, что позволяет ей быть собой без лишнего давления со стороны общественности.