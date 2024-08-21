У комика Гарика Харламова не все гладко с бизнесом.

У комика Гарика Харламова не все гладко с бизнесом.Несколько лет назад Гарик Харламов обзавелся рестораном быстрого питания, однако это заведение, согласно открытым источникам, не приносит артисту прибыль. Как сообщил телеграм-канал "Звездач", за прошлый год данный проект оказался в минусе на 33 миллиона рублей. Кроме того, против заведения подано три иска на общую сумму 334 тысячи рублей, а еще у него имеется задолженность по налогам – 345 тысяч.У Харламова серьезные проблемы и с другим рестораном. Счета того бизнеса налоговая заблокировала из-за отсутствия достоверных данных и декларации.Журналисты предположили, что в последнее время Гарик Харламов был занят не столько бизнесом, сколько своей новой должностью. Недавно он стал креативным продюсером Comedy Club. В настоящий момент, как рассказывал комик в новом интервью, активно идет подготовка к новому телевизионном сезону.А еще не так давно Гарик Харламов женился в третий раз. Юморист связал себя узами брака с актрисой Катериной Ковальчук. Несколько дней назад пара сыграла свадьбу, на которую пригласили друзей, в том числе звезд телеканала ТНТ. Кадрами с пышного торжества новобрачные делились в социальных сетях.