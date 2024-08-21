Певица Анна Семенович рассказала, что ей не понравилось в словах мужчины.

Певица Анна Семенович рассказала, что ей не понравилось в словах мужчины.В среду, 21 августа, Анна Семенович прилетела в Ставрополь ради частного мероприятия, о чем рассказала сама певица, сделав несколько публикаций в популярной социальной сети. При этом артистка не стала вдаваться в подробности, а лишь показала несколько фрагментов с торжества. Так публика узнала, что она была в качестве ведущей события.Правда, певица выходила на сцену не одна, а вместе с соведущим. Мужчина по имени Дмитрий, как оказалось, хотел представить собравшимся артистку просто как Анну Семенович. Но такой расклад категорически ее не устроил. "Ты что, озверел?!" – возмутилась знаменитость.За кулисами бывшая солистка группы "Блестящие" поставила провинившегося соведущего на колени для извинений. В той же позе Дмитрий отрепетировал момент объявления артистки: "Девушка, которая принесла на Русь красоту, официальное лицо женственности, та, ради которой стоит пересматривать "Иронию судьбы. Продолжение".Ранее Анна Семенович рассказала о своем увлечении психологией. Как выяснилось, певица много лет изучает эту науку и проявляет интерес к гештальт-психологии. Слова артистки "Дни.ру".