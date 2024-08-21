Балерина Анастасия Волочкова надеется, что дружба с народным артистом России Филиппом Киркоровым поможет избежать недопонимания.

Балерина Анастасия Волочкова надеется, что дружба с народным артистом России Филиппом Киркоровым поможет избежать недопонимания.На днях Анастасия Волочкова провела время на светском мероприятии в Екатеринбурге, где также присутствовал шоумен Сергей Зверев. Артистка активно делилась в соцсетях кадрами с мероприятия, в том числе совместными фотографиями с любителем фразы "звезда в шоке".Встретившись со Зверевым, Волочкова не упустила возможности наградить его всевозможными комплиментами. Так, перечисляя всевозможные достижения и регалии Сергея, Анастасия назвала его "королем шоу-бизнеса". Такое звание шоумен отказался принимать во избежание конфликта с Филиппом Киркоровым, самопровозглашенным королем эстрады.Волочкова тоже поняла свою ошибку, поэтому спешно обратилась к народному артисту. "Филипп, ты же меня не отравишь? Мы же дружим", – написала знаменитость, разместив в популярной соцсети видеофрагмент беседы со Зверевым. Очевидно, Анастасия и Сергей посчитали, что певец может воспринять это ревниво.Ранее Анастасия Волочкова нелестно высказалась о россиянах, которые раскритиковали интерьер квартиры Ларисы Долиной, которую недавно "развели" мошенники на баснословную сумму. Слова 48-летней танцовщицы "Дни.ру".