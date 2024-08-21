ДТП с самокатом случилось сегодня около 7 часов утра. Машина и двухколесный транспорт столкнулись прямо напротив «Мегаторга». Самокатчик с травмами попал в реанимацию. Как сообщили в ГАИ,

ДТП с самокатом случилось сегодня около 7 часов утра. Машина и двухколесный транспорт столкнулись прямо напротив «Мегаторга». Самокатчик с травмами попал в реанимацию. Как сообщили в ГАИ, 51-летний водитель «Хендай Солярис» поворачивал налево по сплошной разметке и не пропустил самокат, который двигался навстречу. За рулем двухколесного транспорта находился 38-летний мужчина. Он получил травмы. Пострадавшего госпитализировали