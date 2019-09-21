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<a href="https://33live.ru/novosti/21-09-2019-v-seti-poyavilis-arxivnye-video-semi-galkina-i-pugachevoj.html" target="_blank">В Сети появились архивные видео семьи Галкина и Пугачевой</a> - После дня рождения Лизы и Гарри 18 сентября поклонники звездной семьи вспомнили про прошлогодние именины их матери Аллы Пугачевой. Трогательное видео с поздравлением они разместили на фанатской страничке дочери Максима Галкина и Примадонны.