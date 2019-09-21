После дня рождения Лизы и Гарри 18 сентября поклонники звездной семьи вспомнили про прошлогодние именины
их матери Аллы Пугачевой. Трогательное видео с поздравлением они разместили на
фанатской страничке дочери Максима Галкина и Примадонны.
После дня рождения Лизы и Гарри 18 сентября поклонники звездной семьи вспомнили про прошлогодние именины
их матери Аллы Пугачевой. Трогательное видео с поздравлением они разместили на
фанатской страничке дочери Максима Галкина и Примадонны.
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