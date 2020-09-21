Лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказался о политическом кризисе в Белоруссии. По его мнению, Александру Лукашенко удастся удержать власть.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказался о политическом кризисе в Белоруссии. По его мнению, Александру Лукашенко удастся удержать власть.В эфире популярного ютуб-шоу "СоловьевLIVE" политик отметил, что Россия может извлечь выгоду из сложившейся ситуации. Владимир Жириновский предложил Кремлю использовать президента Белоруссии в своих целях, чтобы Александр Лукашенко поступал, как надо.Например, белорусский лидер может приказать военнослужащим перейти границу с Украиной, чтобы догнать диверсантов, которые якобы совершили что-то противоправное на территории республики. При этом в составе спецназа будет много российских силовиков."Через Лукашенко начать беспокоить Украину с севера. Чтобы он на это пошел, базы и войска разместить там", – выразил мнение политик.Также руководитель фракции ЛДПР посоветовал объединить предприятия России и Белоруссии, а также всю экономику и армию. По его словам, Москве следует проводить "имперскую политику", чтобы все ее боялись, как когда-то боялись царя и советскую власть.Ранее Владимир Жириновский рассказал,. Политик предположил, что Белоруссия останется суверенным и независимым государством, однако ее полностью будет обеспечивать Россия. "Республика будет на иждивении", – заявил лидер ЛДПР.