Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин предсказал большие проблемы для Незалежной.

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин предсказал большие проблемы для Незалежной.Украинский дипломат считает, что Европейский союз признает результаты парламентских выборов в России, даже в Крыму и Донбассе, поскольку западные политики сотрудничают с РФ по Афганистану, а также из-за высоких цен на газ и для координации политики в отношении Китая.Благодаря этому у Кремля, по словам Климкина, появится возможность начать "жесткую волну дестабилизации" Украины. Дипломат заявил, что ничто не помешает Москве воспользоваться этим шансом. Однако при этом украинский политик так и не сказал, в чем же именно будут заключаться суровые действия РФ.Россия многократно отмечала, что не намерена проявлять агрессию в отношении не только Украины, но и других стран. В Государственной Думе подобные заявления украинских политиков называли фантазией.Ранее "Дни.ру" о возможной революции на Украине. Политолог Руслан Бортник заявлял, что в Незалежной готовятся к новому Майдану. По его словам, ситуация в стране обострится зимой или в начале весны, когда цены на услуги ЖКХ в очередной раз вырастут. Вместе с тем рейтинг главы государства Владимира Зеленского продолжает снижаться.