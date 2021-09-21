Эксперт уверен, что за большую защищенность итогов голосования приходится платить временем или ресурсами.

Эксперт уверен, что за большую защищенность итогов голосования приходится платить временем или ресурсами.19 сентября завершились трехдневные выборы депутатов Государственной Думы РФ. Итоги дистанционного электронного голосования в Москве были озвучены 20 сентября. У избирателей возникли вопросы из-за небольшой задержки публикации результатов ДЭГ, однако эксперты не сомневаются, что система онлайн-выборов имеет высокую степень надежности, за что приходится платить задержками по времени.Директор Центра технологий распределенных реестров СПбГУ Максим Рукинов рассказал в эфире телеканала "Москва 24", с чем связана задержка с подведением итогов электронного голосования. По его мнению, ДЭГ является эффективной системой, решающей сразу несколько задач."Есть такая система, называется "Миксер". Это устройство, которое собирает кучу разных операций, то, как я голосую, перемешивает их, и теряется связь каждого конкретного голосующего с тем, как он проголосовал. Но в то же время есть алгоритм, который позволяет голосующему увидеть, как он проголосовал. То есть мы можем, отвечая на первый вопрос, сказать, что система электронного голосования на настоящий момент времени – это эффективная, готовая к широкомасштабному использованию, то есть к выводу на уровень голосования по выборам сотрудников, например федеральных органов, президентов в перспективе, и технология уже позволяет эту систему эффективно использовать", – отметил эксперт.Аналогичного мнения придерживаются также исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий Николай Комлев. IT-специалист связал задержку с оглашением результатов ДЭГ с блокчейном, который используется в онлайн-системе.